Trump dice que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse como "cerrado en su totalidad"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el mandatario izquierdista Nicolás Maduro.
"A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas, por favor consideren que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela está cerrado en su totalidad", escribió Trump en su red Truth Social.
Desde inicios de septiembre, el gobierno de Trump ha aumentado la presión sobre Venezuela con el despliegue de una flota militar en el mar Caribe como parte, según dice, de su lucha contra el narcotráfico, incluido el mayor portaaviones del mundo.
md/tc/val/avl
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Calendario 2026 en Florida: todas las leyes firmadas por Ron DeSantis que entran en vigor el 1° de enero
- 2
Advertencia de DeSantis a conductores: la ley de Florida que no reconoce las licencias para migrantes indocumentados
- 3
Trump anunció que suspenderá permanentemente la migración a Estados Unidos de todos los países del “tercer mundo”
- 4
Buenas noticias en California: Newsom celebra un contrato millonario para su ambicioso proyecto de transporte y trabajo