Trump dice que el líder chino Xi Jinping podría tener una "gran influencia" sobre Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su homólogo chino, Xi Jinping,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que su homólogo chino, Xi Jinping, podría tener una "gran influencia" sobre el ruso Vladimir Putin, en relación con los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.
"Creo que él puede tener una gran influencia sobre Putin... Miren, es un hombre respetado. Es un líder muy fuerte, un país muy grande. Sí, creo que puede tener una gran influencia y ciertamente hablaremos sobre Rusia, Ucrania", dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca.
Los comentarios de Trump se dan días antes de un encuentro programado entre el líder estadounidense y su par chino en Corea del Sur.
