Trump dice que el líder supremo de Irán "debería estar muy preocupado"

El presidente estadounidense Donald Trump dijo en una entrevista el miércoles que el supremo líder de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, "debería estar muy preocupado" a medida que Estados Unidos fortalece su presencia militar en la región.

"Yo digo que él debería estar muy preocupado, debería estarlo", dijo Trump en la entrevista con el canal NBC News. "Como lo saben, están negociando con nosotros".

Trump hizo estas declaraciones después de que el medio Axios informara de que las conversaciones previstas para el viernes entre Washington y Teherán penden de un hilo por la negativa de Estados Unidos a cambiar el lugar de encuentro y el formato de las reuniones.

La Casa Blanca no hizo comentarios inmediatos sobre la noticia de Axios cuando fue consultada por la AFP.

Trump ha enviado un portaviones estadounidense a la región de Oriente Medio y no ha descartado nuevas acciones militares en Irán, como las de junio en las que destruyó instalaciones nucleares de la república islámica.

El republicano aseguró también que Irán proyecta construir una nueva instalación nuclear. "Nos enteramos y les dije: si lo hacen, les haremos cosas muy malas", dijo en la entrevista.