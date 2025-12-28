Trump dice que en "semanas" se sabrá con claridad si la guerra en Ucrania puede terminar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que las conclusiones de las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podrían conocerse en "semanas", y anunció posibles nuevas conversaciones con líderes europeos en Washington.

"Creo que en unas semanas sabremos de una forma u otra" si las conversaciones han dado frutos, declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa tras su reunión en Florida con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y añadió que las negociaciones fueron "muy difíciles".

Trump señaló también que ofreció dirigirse al Parlamento de Ucrania para impulsar el último plan de paz. "No estoy seguro de que sea realmente necesario, pero si ayudara a salvar 25.000 vidas al mes, o lo que sea, sin duda estaría dispuesto a hacerlo", afirmó.