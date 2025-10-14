Trump dice que España "debería ser castigada" por su gasto en defensa y amenaza con aranceles

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este martes con imponer aranceles a España a causa de su nivel de gasto en defensa, que considera demasiado bajo.

"Es el único país que no subió su cifra al 5%", dijo Trump, en alusión al pacto dentro de la OTAN de elevar el gasto en defensa hasta ese porcentaje del Producto Interior Bruto. "Creo que debería ser castigada por ello", añadió.

"De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente, mediante aranceles, por lo que han hecho", explicó.

"Estoy muy descontento con España", añadió Trump a los periodistas, antes de un almuerzo de trabajo con el presidente argentino, Javier Milei.

Trump acogió el lunes al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en la cumbre sobre la paz en Gaza organizada en Sharm el Sheij, y aludió en tono de broma a ese gasto del PBI español dedicado a la defensa.

El mandatario republicano no esconde sus crecientes diferencias con el gobierno socialista español, que ha sido uno de los más activos en la Unión Europea a la hora de denunciar la guerra en Gaza.

España decidió en mayo de 2024 reconocer diplomáticamente al Estado palestino.

