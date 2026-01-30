Trump dice que "espera" no tener que atacar Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que espera no tener que usar la fuerza militar contra Irán y que planeaba mantener más conversaciones con Teherán sobre un posible acuerdo nuclear.

"Durante mi primer mandato reforcé las fuerzas armadas, y ahora tenemos un grupo que se dirige a un lugar llamado Irán, espero que no tengamos que usarlo", dijo Trump a los periodistas en el estreno de un documental sobre su esposa Melania.

Cuando le preguntaron si mantendría conversaciones con Irán, Trump afirmó: "He tenido y estoy planeando tenerlas. Sí, tenemos muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando hacia Irán ahora mismo, y sería genial no tener que usarlos".