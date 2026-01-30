LA NACION

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que espera no tener que usar la fuerza militar contra Irán y que planeaba mantener más conversaciones con...

Trump dice que "espera" no tener que atacar Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que espera no tener que usar la fuerza militar contra Irán y que planeaba mantener más conversaciones con Teherán sobre un posible acuerdo nuclear.

"Durante mi primer mandato reforcé las fuerzas armadas, y ahora tenemos un grupo que se dirige a un lugar llamado Irán, espero que no tengamos que usarlo", dijo Trump a los periodistas en el estreno de un documental sobre su esposa Melania.

Cuando le preguntaron si mantendría conversaciones con Irán, Trump afirmó: "He tenido y estoy planeando tenerlas. Sí, tenemos muchos barcos muy grandes y muy poderosos navegando hacia Irán ahora mismo, y sería genial no tener que usarlos".

