Trump dice que gobernador de Illinois y alcalde de Chicago deberían ser encarcelados

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago, ambos demócratas, deberían ser encarcelados por oponerse a su despliegue de tropas de la Guardia Nacional para su ofensiva contra la inmigración y el crimen en la tercera ciudad más grande del país. Los funcionarios aseguraron que no se dejarán intimidar.

El presidente republicano hizo el comentario en una publicación en redes sociales, el último ejemplo de sus audaces llamados a que sus oponentes sean procesados o encarcelados, rompiendo con las normas de larga data, ya que el Departamento de Justicia tradicionalmente ha tratado de mantener su independencia de la Casa Blanca.

Trump escribió en Truth Social que el alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker "¡deberían estar en la cárcel por no proteger a los oficiales de ICE!" en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

No estaba claro de inmediato a qué se oponía Trump. La Casa Blanca no ha respondido a un mensaje en busca de comentarios.

Johnson escribió en X que "esta no es la primera vez que Trump ha intentado arrestar injustamente a un hombre negro. No me voy a ninguna parte". Pritzker, también en X, expresó: "No me echaré atrás. Trump ahora está pidiendo el arresto de representantes electos que se le oponen. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo total?"

Tropas de la Guardia Nacional de Texas están posicionadas fuera de Chicago a pesar de una demanda del estado y la ciudad para bloquear el despliegue.

La misión de las tropas no está clara, pero la administración Trump ha emprendido una operación agresiva de detención de inmigrantes en Chicago.

Trump ha llamado a Chicago un "infierno" de crimen, aunque las estadísticas policiales muestran caídas significativas en la mayoría de los delitos, incluidos los homicidios. Han surgido protestas fuera de un centro de detención en el pueblo de Broadview, cerca de Chicago.

Una mujer en Chicago fue baleada por un agente de la Patrulla Fronteriza el fin de semana después de que ella y un hombre fueran acusados de usar sus vehículos para golpear y luego acorralar el vehículo del agente. El agente salió de su coche y disparó cinco tiros a Marimar Martínez, de 30 años.

Martínez y Anthony Ruiz, de 21 años, están acusados de agredir con violencia a un oficial federal y se ordenó su liberación el lunes en espera de juicio.

El abogado de Martínez, Christopher Parente, afirmó que las imágenes de la cámara corporal contradicen la narrativa del gobierno federal sobre sus acciones.

El comentario de Trump se produjo cuando el exdirector del FBI James Comey apareció en un tribunal de Virginia, declarándose inocente en un caso que ha intensificado las preocupaciones sobre los esfuerzos del Departamento de Justicia contra los adversarios de Trump.

Cuando Trump estaba haciendo campaña para la Casa Blanca en 2024 en un momento en que enfrentaba investigaciones penales y civiles, dijo a sus seguidores: "Soy su retribución".

El Departamento de Justicia también ha abierto investigaciones penales este año contra el senador de California Adam Schiff, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, quien se postula para alcalde de la ciudad de Nueva York. Los tres, todos demócratas, han negado cualquier delito y dicen que las investigaciones son políticamente motivadas.

Pritzker, uno de los críticos más feroces de Trump, ha llamado al presidente un "dictador aspirante", comparándolo con el presidente ruso Vladímir Putin y señalando que el republicano "no lee" nada. También ha sugerido que Trump, quien ha amenazado a Chicago con una fuerza apocalíptica, sufre de demencia.

Pritzker, considerado como un posible contendiente para la Casa Blanca en 2028, ha luchado enérgicamente contra cualquier intervención federal junto con Johnson, diciendo que no es deseada ni necesaria en Illinois o Chicago.

"Ciertamente hay mucho más sucediendo en el mundo que para que él envíe tropas a Chicago", dijo Pritzker a The Associated Press en agosto durante una visita a un vecindario del South Side donde también estaba presente un videógrafo de campaña. "Debería centrarse en algunos de los problemas más grandes".

Pritzker alega que Trump está tratando de militarizar las ciudades para afectar el resultado de las elecciones de 2026 al obstaculizar los esfuerzos de votación en bastiones demócratas como Chicago.

El heredero de la fortuna del hotel Hyatt busca un tercer mandato como gobernador el próximo año y ha evitado preguntas sobre ambiciones más altas. Pritzker fue uno de los considerados como compañero de fórmula para la candidatura presidencial de la demócrata Kamala Harris en 2024.

Trump a menudo ha señalado a Chicago e Illinois porque tienen algunas de las protecciones más fuertes para inmigrantes del país. Ambos son jurisdicciones "santuario", que limitan la cooperación entre la policía y los agentes federales de inmigración.

Johnson, un alcalde en su primer mandato, ha fortalecido aún más esas protecciones con órdenes ejecutivas, incluida una que prohíbe a los agentes de inmigración usar terrenos de propiedad de la ciudad como áreas de preparación para operaciones.

Considera las acciones de Trump inconstitucionales.

Johnson ha acusado a Trump de librar una guerra contra Chicago y de tener una "animadversión" hacia las mujeres y las personas de color. Casi un tercio de los 2,7 millones de habitantes de Chicago son negros y aproximadamente un tercio son hispanos.

"Es un monstruo", dijo Johnson a los periodistas en mayo. "Punto".

Tareen reportó desde Chicago. La corresponsal Christine Fernando en Chicago contribuyó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.