Trump dice que golpeará "muy duro" a los narcotraficantes que pasen por tierra

El presidente estadounidense Donald Trump declaró este miércoles que está listo para golpear "muy duro" a los narcotraficantes que pasen por tierra, tras una serie de ataques letales contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

El gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder a esos ataques por tierra, añadió Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin dar más detalles.

"Les golpearemos muy duro cuando vengan por tierra, no lo han experimentado aún", declaró. "Probablemente volveremos al Congreso y explicaremos exactamente lo que haremos cuando pasemos a tierra", dijo, en alusión a esos posibles ataques.

Tras desplegar una flotilla de destructores, barcos con fuerzas especiales a bordo y un submarino en el Caribe, Estados Unidos inició el 2 de septiembre una serie de ataques sin precedentes contra lo que califica de lanchas "narcoterroristas".

Este miércoles el jefe del Pentágono Peter Hegseth anunció un octavo ataque, según el conteo provisional, pero por primera vez fue realizado en el Pacífico, con dos víctimas mortales.

En total Estados Unidos ha matado a un mínimo de 34 personas a bordo de esas embarcaciones, sin intentar abordarlas o capturarlas, invocando una presunta amenaza "terrorista".

"Cada vez que esto sucede [un ataque], estás salvando 25.000 vidas estadounidenses", explicó Trump para justificar los ataques con misiles.

Tras varias semanas de realizar estos operativos, "hay muy pocas lanchas en estos momentos", comentó el mandatario.

"Así que ahora pasarán por tierra, y les vamos a atacar también", aventuró.

Trump mandó una carta al Congreso en la que invocó esa presunta amenaza de cárteles del narcotráfico para justificar sus acciones, que legisladores demócratas y expertos critican porque viola el derecho internacional.

El mandatario republicano decretó mediante una orden presidencial a principios de su segundo mandato que esos cárteles son "organizaciones terroristas", y que Estados Unidos está en "conflicto armado".

