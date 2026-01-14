Trump dice que Groenlandia es "vital" para el sistema de defensa aérea de EEUU

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que el control de Estados Unidos sobre Groenlandia es "vital" para su proyecto Cúpula Dorada de sistema de defensa aérea y antimisiles.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló Trump, quien ha mostrado su intención de adueñarse de esa isla del Ártico, un territorio autónomo de Dinamarca.

"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió el mandatario estadounidense en redes sociales.

Trump publicó el mensaje horas antes de que diplomáticos daneses y groenlandeses visiten la Casa Blanca para mantener conversaciones con el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, en un intento de rebajar las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de Groenlandia, dijo a la AFP que Copenhague está reforzando su contingente militar en la zona y trata de conseguir "una mayor presencia de la OTAN en el Ártico".

El presidente estadounidense afirmó que la OTAN "debería liderar" la construcción del sistema avanzado de defensa antimisiles. "Si no lo hacemos nosotros, lo harán Rusia o China, ¡y eso no va a suceder!", escribió Trump.

El republicano ha amenazado en varias ocasiones con apoderarse de la vasta, estratégica y escasamente poblada isla ártica, y ha aumentado el tono desde el ataque del 3 de enero en suelo venezolano que propició la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.