Trump dice que interrumpió toda financiación a Colombia y que Petro es un "maleante"
El presidente estadounidense Donald Trump calificó este miércoles a su homólogo colombiano Gustavo P
- 1 minuto de lectura'
El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó este miércoles a su homólogo colombiano Gustavo Petro de "maleante" y aseguró que su país interrumpió toda financiación a Colombia.
"Es un maleante y un mal tipo", dijo el mandatario a periodistas en el Despacho Oval al ser preguntado por las críticas de Petro. "A partir de hoy hemos interrumpido todos los pagos a Colombia", añadió.
Trump anticipó el domingo en un mensaje en Truth Social que iba a cancelar toda la ayuda a Colombia, que por décadas fue el mayor aliado militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina.
"Mejor que se cuide, porque tomaremos acciones muy serias contra él y su país", advirtió Trump.
Petro "ha llevado a su país a una trampa mortal", añadió.
"Me defenderé judicialmente" en Estados Unidos, reaccionó Petro al conocer el insulto de Trump.
