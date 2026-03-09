Trump dice que la guerra con Irán será "Una corta excursión"

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que la guerra contra Irán sería una "corta excursión" al tiempo que insistió en que la ofensiva continuaría "hasta que el enemigo esté totalmente y decisivamente derrotado".

"Hicimos una pequeña excursión porque sentimos que teníamos que hacerlo para deshacernos de algunas personas. Y creo que verán que va a ser una corta excursión", dijo Trump ante un grupo de republicanos en su club de golf en Doral, Florida.

"Ya hemos ganado de muchas maneras, pero no hemos ganado lo suficiente", dijo Trump, que apeló a una "victoria definitiva" contra Irán.

Al referirse a la muerte del exlíder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y de otros dirigentes iraníes, Trump añadió que Estados Unidos "No cejará hasta que el enemigo sea totalmente y decisivamente derrotado".