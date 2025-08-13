Trump dice que la llamada con dirigentes europeos fue "muy buena"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles que tuvo una "muy buena llamada" telefónica con dirigentes europeos, incluido el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dos días antes de una cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

"Tuvimos una muy buena llamada. Él estuvo en la llamada. El presidente Zelenski estuvo en la llamada. Le daría un 10. Muy, muy amable", declaró a periodistas durante un acto en el Kennedy Center de Washington.

Trump agregó que quiere mantener una "segunda reunión rápidamente" con Putin y Zelenski a la vez, después de la cumbre de Alaska el viernes con el presidente ruso.