Trump dice que la negociación sobre aranceles con China transcurre "bastante bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las negociaciones con China transcurren "bastante bien", horas antes de que expire la tregua arancelaria entre las dos potencias mundiales.

"Veremos qué sucede. La relación entre el presidente Xi Jinping y yo es muy buena", añadió Trump en rueda de prensa.

Un poco antes China anunció que espera un resultado "positivo" de las negociaciones con Washington.

"Esperamos que Estados Unidos colabore con China para respetar el importante consenso alcanzado durante la conversación telefónica entre ambos jefes de Estado y se esfuerce por lograr resultados positivos sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y el beneficio mutuo", declaró Lin Jian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado.

China ha sido un objetivo prioritario de Washington desde el primer mandato de Trump.

Su sucesor demócrata Joe Biden mantuvo la presión y Trump la ha redoblado desde que volvió al poder en enero.

Para combatir el tráfico de fentanilo Trump le aplicó un arancel del 10%, además del existente antes del 1 de enero. Añadió un 20% por los llamados aranceles "recíprocos" a principios de abril.

Sin embargo, ante las represalias de China, las dos potencias mundiales entraron en una escalada que llevó a subir aranceles hasta el 125% para los productos estadounidenses y al 145% para los chinos, antes de llegar a un acuerdo en mayo en Ginebra para volver al 10% para uno y al 30% para el otro.

Desde entonces, delegaciones de Estados Unidos y de China se reunieron en Londres y en Estocolmo para evitar una mayor espiral y mantener la tregua, que expira el 12 de agosto.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró, tras las negociaciones en Suecia, que Donald Trump tendría la "última palabra" sobre cualquier extensión de la tregua.

Algunos altos cargos estadounidenses lo ven posible.

La tregua debería extenderse "por otros 90 días, esa es mi impresión", declaró el secretario de Comercio Howard Lutnick la semana pasada en Fox Business.