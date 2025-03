Trump dice que los aranceles de Estados Unidos afectarán a "todos los países"

El presidente Donald Trump aseguró el domingo que los aranceles que quiere imponer en los próximos días afectarán a "todos los países" y no solo a aquellos con mayores desequilibrios comerciales con Estados Unidos.

Trump ha anunciado que el 2 de abril empezará a aplicar una serie de aranceles en una jornada que califica de "Día de la Liberación".

"Empezaríamos con todos los países, y vemos qué sucede", dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One. Cuando le preguntaron cuales se verán afectados dijo que no sabía si serán "15 países, 10 o 15" y aseguró que "no hay un límite".

Antes de esta declaraciones, se esperaba que la nueva ronda de aranceles del 15% estarían dirigidos a los países que más desequilibrios comerciales tienen con Estados Unidos, un grupo que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, llamó "Los sucios 15".

Según Trump, estos aranceles suponen un trato más "generoso" que el que recibió Estados Unidos de sus socios comerciales.

"Nos estafaron como nunca se ha estafado a ningún país en la historia y vamos a ser mucho más amables de lo que ellos fueron con nosotros", afirmó.

El presidente de Estados Unidos ya ha impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio y gravámenes adicionales a las importaciones de China. El 3 de abril entrarán en vigor además los aranceles sobre los automóviles importados.

Según Peter Navarro, el principal asesor comercial de Trump, los aranceles a los automóviles podrían recaudar 100.000 millones de dólares al año.

