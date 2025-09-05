Trump dice que más rehenes en Gaza podrían haber muerto

El presidente Donald Trump dijo el viernes que más rehenes podrían haber muerto en Gaza y que Estados Unidos estaba en "negociaciones profundas" con Hamás en medio de una nueva ofensiva israelí.

"Podría haber algunos que hayan muerto recientemente, es lo que estoy escuchando. Espero que sea incorrecto, pero tienes más de 30 cuerpos en esta negociación", indicó Trump, un firme aliado de Israel, a los reporteros en la Oficina Oval.

Los militantes capturaron a 251 rehenes durante el masivo ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre de 2023, y 47 aún permanecen en Gaza.

El ejército israelí dice que 25 de ellos están muertos. Israel busca la devolución de sus restos.

En un punto, Trump señaló que había "alrededor de 38 personas muertas: personas jóvenes, hermosas, muertas", antes de dar las cifras de 20 y luego 30.

Según Trump, Estados Unidos continúa en conversaciones "muy profundas" con Hamás.

Sobre los rehenes retenidos por Hamás, Trump aseguró: "Les dijimos, déjenlos salir a todos ahora mismo, déjenlos salir a todos, y sucederán cosas mucho mejores para ellos".

"Pero si no los dejan salir a todos, va a ser una situación difícil, va a ser desagradable", agregó.

Israel planea tomar Ciudad de Gaza, la más grande del territorio ya en ruinas por la guerra, y ha advertido que atacará todos los edificios altos que considere están siendo usados por Hamás.

El ataque del 7 de octubre resultó en la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras israelíes.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado al menos a 64.300 palestinos, la mayoría de ellos civiles, según cifras del Ministerio de Salud en Gaza, gobernada por Hamás, que la ONU considera fiables.

sct/acb/atm/ag