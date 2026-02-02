Trump dice que México "cesará" de enviar petróleo a Cuba

El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el lunes que México dejará de suministrar petróleo a Cuba, poco después de que el mandatario amenazara con aranceles a los países que abastecen de crudo a la isla caribeña.

Cuba "es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo", dijo Trump durante un encuentro con periodistas en el Despacho Oval.

La economía cubana sobrevivió durante los últimos años gracias al petróleo barato que le proporcionaba Venezuela. Pero dejó de recibirlo luego de la caída hace un mes del mandatario venezolano Nicolás Maduro en una operación de fuerzas estadounidenses.

El fin del suministro de crudo mexicano a Cuba profundizaría significativamente la grave crisis económica de la isla, la peor desde el colapso de la Unión Soviética en 1991.

Trump aprobó la semana pasada aranceles punitivos contra los países que suministran petróleo a Cuba.

El decreto, en la práctica, obligó a los socios de Cuba a elegir entre comerciar con la mayor economía del mundo o con una isla empobrecida de 11 millones de habitantes.

México se ha mostrado reacio a cortar los envíos, y la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre "una crisis humanitaria de gran alcance que afectaría directamente a los hospitales, el suministro de alimentos y otros servicios básicos para el pueblo cubano".

Pero Estados Unidos es el mayor socio comercial de México, y los aranceles podrían dañar una economía que crece lentamente.

Aunque subrayó su "solidaridad eterna" con el pueblo cubano, Sheinbaum reconoció que no quería poner a México en riesgo en materia de aranceles.

Trump reiteró que su gobierno estaba manteniendo conversaciones con los dirigentes de Cuba.

"Creo que estamos bastante cerca [de un acuerdo], pero ahora mismo estamos tratando con los líderes cubanos", dijo, sin dar más detalles.

Un alto diplomático cubano dijo el lunes que había contactos entre ambos países, pero no conversaciones formales.

"Hoy no podemos hablar de tener una mesa de diálogo con Estados Unidos, pero es cierto que ha habido comunicaciones entre los dos gobiernos", dijo a la AFP el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío.