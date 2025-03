Trump dice que "no cederá en absoluto" en su política arancelaria

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el jueves que no cederá en los aranceles, en plena guerra comercial con Canadá, México, China y Europa.

"Nos han timado durante años y no nos van a timar más. No, no voy a ceder en absoluto, ni en el aluminio, ni en el acero, ni en los automóviles", declaró Trump a periodistas cuando se le preguntó si daría marcha atrás en las tarifas aduaneras.

dk/erl/dga