Trump dice que no considera a Zelenski "responsable" de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no considera "responsable" a Volodimir Zelenski de que Rusia invadiera su país, pero lo volvió a criticar.

"No responsabilizo a Zelensky, pero no estoy precisamente encantado con el hecho de que esta guerra empezara", dijo Trump. "No lo estoy culpando, pero lo que digo es que no diría que ha hecho un trabajo excelente, ¿vale? No soy un gran fan suyo", añadió.

