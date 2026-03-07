Trump dice que "No necesita" portaviones británicos para la guerra contra Irán

El presidente Donald Trump, que ha sido crítico de la postura de Reino Unido desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, dijo el sábado que no es necesario que Londres envíe portaviones a la región.

Reino Unido está "finalmente pensando en serio en enviar dos portaviones a Medio Oriente. Está bien, primer ministro Starmer, ya no los necesitamos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

"Pero lo recordaremos", agregó. "No necesitamos que gente entre en guerras después de que ya las ganamos", concluyó el republicano.

El breve mensaje lo publicó después de asistir al acto de repatriación, en la Base de la Fuerza Aérea Dover en Delaware, de seis soldados muertos en la guerra contra Irán.

Medios británicos informaron que la Armada Real estaba preparando el HMS Prince of Wales, estacionado en el puerto de Portsmouth al sur de Inglaterra, para un posible despliegue en Oriente Medio, aunque no se ha tomado una decisión final.

"El HMS Prince of Wales siempre ha estado en un nivel de preparación muy alto y estamos reforzando aún más la preparación del portaviones, reduciendo el tiempo que le haría falta para zarpar en caso de despliegue", declaró un portavoz del Ministerio de Defensa británico.

Donald Trump ha multiplicado sus ataques contra el Reino Unido, al que considera "muy poco cooperativo" en el contexto de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

Trump ha dicho que "no está feliz con el Reino Unido", y se ha burlado del primer ministro Keir Starmer, asegurando que "no es Winston Churchill con quien estamos tratando".

En un primer momento, Starmer se negó a tener cualquier rol en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pero más tarde aceptó la solicitud de Estados Unidos de utilizar dos bases militares británicas con un "propósito defensivo específico y limitado".