Trump dice que no tiene "prisa" por usar la opción militar contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que no tiene "prisa" en llevar a cabo una operación militar contra las instalaciones nucleares de Irán, pero no confirmó una noticia del New York Times, que asegura que intervino para evitar un ataque israelí.

"No tengo prisa por hacerlo porque creo que Irán tiene la oportunidad de tener un gran país", declaró. "Esa es mi primera opción. Si hay una segunda opción, creo que sería muy malo para Irán y creo que Irán está queriendo hablar. Espero que quieran hablar", añadió en la Casa Blanca.

