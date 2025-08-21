Trump dice que patrullará la capital de EEUU con tropas el jueves
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, patrullará las calles de Washington con la...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, patrullará las calles de Washington con la policía y las tropas de la Guardia Nacional que ha desplegado en la capital estadounidense, según declaró en una entrevista el jueves.
"Voy a salir esta noche, creo, con la policía y, por supuesto, con el ejército... Vamos a hacer un trabajo", declaró Trump a un presentador del medio de comunicación de derecha Newsmax.
El mandatario republicano desplegó cientos de miembros de la Guardia Nacional la semana pasada para lo que él describe como una ofensiva contra la delincuencia en la capital, gobernada por los demócratas.
LA NACION
Otras noticias de Donald Trump
Más leídas de Estados Unidos
- 1
La plaga que se extiende en Las Vegas y podría propagar una peligrosa enfermedad
- 2
Así funciona en el aeropuerto de Seattle-Tacoma la nueva tecnología de la CBP para “evaluar” ciudadanos: los detalles del EPP
- 3
El estado que se suma a la ofensiva “antimigrante” de Trump y anuncia sus planes para un centro de detención del ICE
- 4
Es colombiana, pidió casas prefabricadas chinas para armar en EE.UU. y se defiende de las críticas: “Son prejuicios”