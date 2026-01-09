Trump dice que petrolero incautado por EEUU en el Caribe va de regreso a Venezuela

Las autoridades estadounidenses anunciaron el viernes que habían incautado un petrolero en el mar Caribe, y Donald Trump precisó posteriormente que se encontraba "de camino a Venezuela", de donde había zarpado.

"Hoy, Estados Unidos de América, en coordinación con las autoridades provisionales de Venezuela, ha incautado un petrolero que había salido de Venezuela sin nuestro consentimiento. Este petrolero se encuentra actualmente en camino, de regreso a Venezuela, y el petróleo será vendido", escribió Donald Trump, sin más detalles sobre cómo se hará esa venta.

La incautación del buque Olina es la quinta operación militar de este tipo llevada a cabo por Washington, que mantiene una fuerte presión sobre Caracas con la aplicación de un bloqueo a la exportación del petróleo venezolano.

El buque fue incautado "a primera hora" del viernes por la Guardia Costera estadounidense en "aguas internacionales del mar Caribe", cuando "había salido de Venezuela tratando de eludir a las fuerzas estadounidenses", escribió en X Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional.

Según el sitio especializado Tanker Tracker, esta quinta toma eleva el total incautado por Washington en unas semanas a más de 6 millones de barriles de petróleo, por un valor total de US$ 300 millones.

"Las flotas fantasma no eludirán a la justicia, no se ocultarán detrás de falsas declaraciones de nacionalidad", añadió Kristi Noem.

El Olina, un petrolero de 250 metros de eslora con pabellón de Timor Oriental, según el sitio MarineTraffic, está sujeto a sanciones estadounidenses vinculadas con Rusia.

La incautación de otro petrolero el miércoles en el Atlántico Norte tras semanas de persecución por parte de la Guardia Costera estadounidense provocó la ira de Moscú, que asegura que el buque enarbolaba pabellón ruso, algo rechazado por Washington.

Si bien Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo del mundo, su industria petrolera se encuentra en muy mal estado tras décadas de falta de inversión y produce apenas alrededor de 1 millón de barriles por día.

Donald Trump reunió este viernes en Washington a grandes grupos petroleros para sumarlos a su estrategia de tutela sobre Venezuela y planea hacerlos invertir "al menos US$ 100.000 millones" en la explotación del oro negro en ese país latinoamericano.