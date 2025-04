Trump dice que presiona "mucho" a Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente Donald Trump dijo el jueves que está presionando mucho a Rusia para terminar el conflicto en Ucrania, horas después de uno de los peores ataques con misiles registrados en Kiev en los más de tres años de guerra.

Estas palabras del republicano parecen ser una reprimenda al líder ruso, Vladímir Putin, por el ataque con misiles y drones lanzado por Moscú contra la capital de Ucrania horas antes en el que murieron al menos 12 personas.

"Estamos presionando mucho a Rusia, y Rusia lo sabe", dijo Trump, quien ha sido acusado desde su llegada a la Casa Blanca a finales de enero de favorecer a Moscú de cara a conseguir un acuerdo para poner fin a la guerra.

Preguntado sobre qué pide a Rusia, Trump dijo que "detener la guerra, dejar de tomar todo el país. Una concesión bastante grande".

Sobre el ataque contra Kiev de la madrugada del jueves, dijo: "No me gustó lo de anoche. No me gustó. Estamos hablando de paz y se dispararon misiles".

El presidente también dejó un recado al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski: "También es necesario que Ucrania quiera llegar a un acuerdo".

aue/bgs/des/ad/nn/dga/mr