Trump dice que prohibirá que empresas de defensa estadounidenses paguen dividendos y recompren acciones
El presidente Donald Trump amenazó el miércoles con limitar la remuneración de los ejecutivos de las principales contratistas de defensa de Estados Unidos y prohibir los pagos de dividendos a los accionistas y las recompras de acciones, al acusar al sector
El presidente Donald Trump amenazó el miércoles con limitar la remuneración de los ejecutivos de las principales contratistas de defensa de Estados Unidos y prohibir los pagos de dividendos a los accionistas y las recompras de acciones, al acusar al sector de priorizar las ganancias sobre la rapidez de producción.
En una extensa publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que impediría a los ejecutivos de empresas de defensa ganar más de cinco millones de dólares al año hasta que construyan nuevas instalaciones de fabricación y aceleren la entrega de equipamiento militar.
"Los contratistas de defensa están emitiendo actualmente dividendos masivos a sus accionistas y realizando masivas recompras de acciones, en detrimento de la inversión en plantas y equipamiento", escribió Trump.