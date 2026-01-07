Trump dice que prohibirá que empresas de defensa estadounidenses paguen dividendos y recompren acciones

El presidente Donald Trump amenazó el miércoles con limitar la remuneración de los ejecutivos de las principales contratistas de defensa de Estados Unidos y prohibir los pagos de dividendos a los accionistas y las recompras de acciones, al acusar al sector de priorizar las ganancias sobre la rapidez de producción.

En una extensa publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó que impediría a los ejecutivos de empresas de defensa ganar más de cinco millones de dólares al año hasta que construyan nuevas instalaciones de fabricación y aceleren la entrega de equipamiento militar.

"Los contratistas de defensa están emitiendo actualmente dividendos masivos a sus accionistas y realizando masivas recompras de acciones, en detrimento de la inversión en plantas y equipamiento", escribió Trump.