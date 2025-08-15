Trump dice que quedan "muy pocos" temas sin resolver con Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes haber mantenido una reunión...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes haber mantenido una reunión "muy productiva" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre el fin de la guerra en Ucrania, en la que ambos líderes coincidieron, según él, en "muchos puntos".
"Tuvimos una reunión extremadamente productiva y se acordaron muchos puntos. Quedan muy pocos pendientes", declaró Trump en una rueda de prensa conjunta con Putin en Alaska que dieron por terminada sin contestar las preguntas de periodistas.
"No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo", añadió y aseguró que llamará de inmediato a los dirigentes de la OTAN y al presidente ucraniano Volodimir Zelenski "para hablar sobre la reunión".
