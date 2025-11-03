Trump dice que Rusia y China realizan pruebas nucleares pero "no hablan de ello"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo que países como Rusia o China han realizado pruebas nucleares subterráneas que son desconocidas para el público.

Hay "ensayos de Rusia, ensayos de China, pero ellos no hablan de ello", dijo en una entrevista con el programa "60 Minutes" de la cadena CBS al responder una pregunta sobre su sorpresiva orden del jueves para que Estados Unidos lleve a cabo ensayos nucleares si otros países los hacen.

"No se sabe con certeza dónde están haciendo las pruebas... Las realizan a gran profundidad bajo tierra, donde la gente desconoce exactamente qué está sucediendo", añadió.

