Trump dice que se le está agotando “rápidamente” la paciencia con Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el viernes que se le está "agotando rápidamente"
LA NACION
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el viernes que se le está "agotando rápidamente" la paciencia con Vladimir Putin, y mencionó la posibilidad de sanciones contra los bancos y el sector petrolero rusos.
"Está agotándose y agotándose rápidamente, pero se necesitan dos para bailar tango", dijo Trump ante la pregunta de si su paciencia estaba siendo puesta a prueba por la negativa del mandatario ruso a poner fin al conflicto en Ucrania.
"Es asombroso. Cuando Putin quería hacerlo, (el presidente ucraniano Volodimir) Zelenski no quería. Cuando Zelenski quería hacerlo, Putin no quería. Ahora Zelenski quiere y Putin es una incógnita. Vamos a tener que intervenir de manera muy, muy fuerte", agregó a Fox News.
