Trump dice que se llevó "muy bien" con Petro y que Colombia y EEUU "trabajan" para levantar sanciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que se llevó "muy bien" con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, durante el primer encuentro cara a cara tras meses de tensiones entre Washington y Bogotá.
"Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien", dijo Trump en la Casa Blanca, horas después de que concluyera la reunión.
Señaló que ambos países están "trabajando" en la cooperación contra el narcotráfico y también en levantar las sanciones estadounidenses que el mandatario republicano había impuesto al país sudamericano.