Trump dice que se reunirá con Xi en cumbre de APEC en Corea del Sur y que luego irá a China

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá con su homólogo chino Xi Jinping en una cumbre regional que tendrá lugar a finales de octubre en Corea del Sur y que visitará China "a principios del próximo año", luego de sostener una llamada telefónica el viernes.

En una publicación en Truth Social, Trump afirmó que Xi vendría a Estados Unidos "en un momento apropiado" y que habían avanzado en "la aprobación del acuerdo de TikTok" para permitir que la popular aplicación siga operando en Estados Unidos, aunque no dio detalles.

Un comunicado del gobierno chino no mencionó las visitas, ni ofreció claridad sobre lo que Xi había acordado respecto a la venta de una participación mayoritaria por parte de la empresa matriz china de TikTok para evitar su prohibición en Estados Unidos. Pero Xi le dijo a Trump que evitara imponer restricciones comerciales para que las relaciones comerciales no empeoraran, según el comunicado.

Aunque la llamada deja entrever una relación cordial entre los líderes de las dos economías más grandes del mundo, sus declaraciones mostraron los desafíos actuales. Una señal fundamental de cooperación fue la disposición a reunirse cara a cara para evitar que las relaciones se deterioren cuando los dos países están tan entrelazados económicamente.

"La llamada fue muy buena, volveremos a hablar por teléfono, agradecemos la aprobación de TikTok, y ambos esperamos reunirnos en APEC", escribió Trump, refiriéndose al grupo de Cooperación Económica Asia-Pacífico de 21 economías.

Esfuerzos para finalizar el acuerdo de TikTok

ByteDance, la empresa matriz china de TikTok, expresó interés en las negociaciones en curso para asegurarse de que los servicios de la aplicación continúen para los usuarios en Estados Unidos, sin proporcionar mucha información sobre cómo se resolvería la cuestión de la propiedad.

El gobierno de Trump afirmó esta semana que se había alcanzado un acuerdo marco sobre la propiedad de la aplicación con funcionarios chinos durante las conversaciones comerciales en Madrid.

Trump ha extendido varias veces un plazo para que TikTok se separe de ByteDance. Es un requisito impuesto por una ley aprobada el año pasado que pretende abordar preocupaciones de privacidad de datos y seguridad nacional.

Los funcionarios estadounidenses han estado preocupados por los orígenes y la propiedad de ByteDance, señalando leyes en China que requieren que las empresas chinas entreguen datos solicitados por el gobierno.

Otra preocupación es el algoritmo propietario que determina lo que los usuarios ven en TikTok.

Los funcionarios chinos dijeron el lunes que se alcanzó un consenso sobre la autorización del "uso de derechos de propiedad intelectual", incluido el algoritmo, y que ambas partes acordaron confiar a un socio el manejo de los datos de usuarios estadounidenses y la seguridad del contenido.

Durante la llamada, Xi le dijo a Trump que Beijing "estaría feliz de ver negociaciones comerciales productivas de acuerdo con las reglas del mercado", lo que "llevaría a una solución que cumpla con las leyes y regulaciones de China y tenga en cuenta los intereses de ambas partes", según el comunicado chino.

"El lado estadounidense necesita proporcionar un entorno abierto, justo y no discriminatorio para los inversores chinos", añadió.

Craig Singleton, investigador sénior sobre China en la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos en Washington, señaló que no parece haber un acuerdo cerrado sobre TikTok.

"Beijing enmarca las conversaciones basadas en el mercado bajo la ley china, manteniendo un veto de facto, mientras que Trump se presenta como el aprobador final", comentó.

Trump y Xi hablan sobre temas comerciales más amplios

Trump dijo en la publicación del viernes que los dos también avanzaron en "muchos temas muy importantes, incluidos el comercio, el fentanilo y la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania".

Un día antes, Trump dijo que la guerra en Ucrania podría terminar si los países europeos impusieran aranceles más altos a China. Trump no dijo si planeaba aumentar los aranceles a Beijing por la compra de petróleo ruso, como ya lo ha hecho con India.

El comunicado chino indica que Xi destacó la importancia de los lazos entre las dos naciones e instó a la parte estadounidense a evitar imponer restricciones comerciales.

Altos funcionarios de Estados Unidos y China han mantenido cuatro rondas de conversaciones comerciales entre mayo y septiembre, con otra probablemente en las próximas semanas. Ambas partes han pausado altos aranceles y han dado marcha atrás a controles de exportación severos.

Sin embargo, aún no han llegado a ningún acuerdo sobre restricciones a las exportaciones tecnológicas, compras chinas de productos agrícolas estadounidenses o fentanilo. El gobierno de Trump ha impuesto aranceles adicionales del 20% a productos chinos vinculados a acusaciones de que Beijing no ha logrado detener el flujo hacia Estados Unidos de los químicos utilizados para fabricar opioides.

China respondió imponiendo aranceles adicionales del 10% al 15% a productos agrícolas estadounidenses.

La guerra comercial de Trump en su segundo mandato con Beijing ha costado a los agricultores estadounidenses uno de sus principales mercados.

De enero a julio, las exportaciones agrícolas estadounidenses a China cayeron un 53% en comparación con el mismo período del año pasado. El daño fue aún mayor en algunas mercancías: las ventas de sorgo estadounidense a China, por ejemplo, cayeron un 97%.

Sean Stein, presidente del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, dijo que si hay un acuerdo para eliminar los aranceles relacionados al fentanilo, Beijing podría revertir los aranceles de represalia y reanudar las compras de productos agrícolas estadounidenses y otros bienes.

"Habrá mucho sentimiento positivo en el mercado que surgirá de esto, y aliviará los costos humanos del fentanilo", dijo.

Los periodistas de The Associated Press Aamer Madhani y Paul Wiseman contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.