Trump dice que si Irán mata a manifestantes, EEUU "acudirá a su rescate"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que si Irán mata a manifestantes, Washington "acudirá a su rescate", después de que las protestas por el costo de la vida se tornaran mortales en la República Islámica.

"Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "Estamos preparados y listos para actuar", recalcó.

Irán es escenario de importantes movilizaciones contra la carestía de la vida desde el domingo y las protestas dejaron al menos seis muertos hasta ahora, según los medios de comunicación del país.