Trump dice que suspenderá "permanentemente" la migración desde el "tercer mundo"

El presidente Donald Trump anunció el jueves que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de "países del tercer mundo", un día después de que un ciudadano afgano presuntamente disparara contra dos guardias nacionales en Washington.

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", escribió el magnate republicano en redes sociales.

También amenazó con revocar "millones" de visados concedidos durante el gobierno de su predecesor, Joe Biden, y con "expulsar a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos".

Trump añadió que pondrá fin a todas las prestaciones y subsidios federales para quienes no sean ciudadanos estadounidenses, y que deportará a cualquier extranjero que represente un riesgo para la seguridad o que "no sea compatible con la civilización occidental".

Su airada publicación, que terminaba deseando a los estadounidenses un feliz Día de Acción de Gracias, marca una nueva escalada en las políticas antimigratorias de su segundo mandato, caracterizado por una campaña de deportaciones masivas.

"Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una reducción significativa de las poblaciones ilegales y problemáticas", añadió Trump este jueves.

"Solo la migración inversa puede resolver completamente esta situación", clamó.

