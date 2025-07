Trump dice que terminó su amistad con Epstein porque le "robó empleados"

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que terminó su amistad con Jeffrey Epstein y expulsó al ahora desacreditado financiero de su club privado en Florida después de que Epstein lo traicionara más de una vez al contratar a personas que habían trabajado para él.

Trump no especificó qué hicieron sus empleados ni dónde trabajaron, y la Casa Blanca declinó hacer más comentarios. Sin embargo, la Casa Blanca había ofrecido previamente una explicación diferente para la ruptura. Steven Cheung, el director de comunicaciones de la residencia presidencial, dijo en un comunicado la semana pasada que: "El hecho es que el presidente lo expulsó de su club por ser desagradable".

Las autoridades dicen que Epstein se suicidó en una celda de la cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Trump y sus principales aliados avivaron teorías de conspiración sobre la muerte de Epstein antes de que Trump regresara al poder y ahora están luchando por manejar las consecuencias después de que el Departamento de Justicia dijo que Epstein de hecho murió por suicidio y anunció que no publicaría documentos adicionales sobre el caso.

El presidente y sus aliados, algunos de los cuales ahora están en el gobierno, habían prometido liberar los archivos.

El caso ha perseguido a Trump tanto en el país como en el extranjero e incluso siguió al vicepresidente JD Vance durante una aparición en su estado natal de Ohio el lunes. Un pequeño grupo de manifestantes se reunió fuera de una fábrica en Canton que Vance recorrió, sosteniendo carteles que deletreaban "JD protege a los pedófilos" e indicando que "GOP" (siglas en inglés del Partido Republicano) significa "Guardianes de los Pedófilos".

El presidente republicano habló en su propiedad de golf en Turnberry, Escocia, acompañado por el primer ministro británico Keir Starmer después de que los líderes se reunieran y respondieran preguntas de periodistas de Estados Unidos y Reino Unido. Al ser cuestionado sobre por qué la relación se había deteriorado, Trump respondió: "Eso es historia tan antigua, muy fácil de explicar, pero no quiero perder su tiempo explicándolo".

Luego lo explicó, diciendo que dejó de hablar con Epstein después de que "hizo algo inapropiado".

"Contrató ayuda y le dije: 'No vuelvas a hacer eso nunca más'", contó Trump. "Robó personas que trabajaban para mí. Le dije: 'No vuelvas a hacer eso nunca más.' Lo hizo de nuevo, y lo eché del lugar, persona non grata".

"Lo eché y eso fue todo. Me alegro de haberlo hecho, si quieren saber la verdad", añadió Trump.

Trump recientemente instruyó a la secretaria de Justicia Pam Bondi para que buscara la divulgación pública de las transcripciones del jurado investigador en el caso, las cuales estaban precintadas.

Un juez federal ha rechazado esa solicitud; un segundo juez aún no ha emitido un fallo. El lunes, Vance visitó la fábrica para promover el recorte de impuestos y el proyecto de ley fronterizo de Trump, pero también abordó el asunto de Epstein, diciendo que el presidente quiere "transparencia total" en el caso. "El presidente ha sido muy claro. No estamos ocultando nada", dijo Vance en respuesta a la pregunta de un reportero. "El presidente ha instruido a la secretaria de Justicia para que libere toda la información creíble y, francamente, para que busque información creíble adicional relacionada con el caso de Jeffrey Epstein". "Algunas de esas cosas llevan tiempo", comentó Vance, añadiendo que Trump ha sido "muy claro. Quiere transparencia total". Trump había dicho en 2019 que Epstein era una figura habitual en Palm Beach, pero que los dos habían tenido una ruptura hace mucho tiempo y que no había hablado con Epstein durante 15 años. Trump el lunes también negó haber contribuido a una compilación de cartas y dibujos para conmemorar el 50 cumpleaños de Epstein, reportado por primera vez por The Wall Street Journal. El periódico dijo que la carta que se cree que es de Trump incluía un dibujo del cuerpo de una mujer. "No hago dibujos de mujeres, eso se los puedo asegurar", señaló Trump. ___ La periodista de The Associated Press Julie Carr Smyth en Canton, Ohio, contribuyó a este despacho. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.