Trump dice que Ucrania no tiene "ninguna carta" en la mano para negociaciones con Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este viernes que Ucrania no tiene "ninguna carta" en mano en potenciales negociaciones para poner fin a la guerra en su país, tras ser invadido por Rusia.

"He tenido muy buenas conversaciones con (el presidente ruso, Vladimir) Putin, y no tan buenas con Ucrania. Ellos no tienen ninguna carta, pero se hacen los duros. Pero no vamos a permitir que esto continúe", dijo Trump en una reunión de gobernadores estadounidenses en la Casa Blanca.

