LA NACION

Trump dice que Zelenski puede terminar la guerra “de inmediato” o “seguir combatiendo” con Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo por la noche que el líder ucraniano...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Trump dice que Zelenski puede terminar la guerra “de inmediato” o “seguir combatiendo” con Rusia
Trump dice que Zelenski puede terminar la guerra “de inmediato” o “seguir combatiendo” con RusiaLIBKOS - AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, puede poner fin a la guerra con Rusia "casi de inmediato", pero descartó recuperar la ocupada Crimea o que Ucrania se una a la OTAN.

"El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en vísperas de una reunión en Washington con el mandatario ucraniano y líderes europeos.

"No se puede recuperar lo que (Barack) Obama cedió en Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y Ucrania no puede entrar en la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", añadió.

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Le rechazaron la visa dos veces después de ser AuPair, pero lo intentó de nuevo y el cónsul tomó su decisión
    1

    Le rechazaron la visa dos veces después de ser AuPair, pero lo intentó de nuevo y el cónsul tomó su decisión final

  2. Abandonaron la “comodidad” de California y eligieron un nuevo destino donde todos son “mucho más felices”
    2

    Abandonaron la “comodidad” de California y eligieron un nuevo destino donde todos son “mucho más felices”: “Era hora de irnos”

  3. La moneda de un centavo de EE.UU. que puede venderse por hasta US$2,5 millones
    3

    “Flowing Hair Chain Ameri”: la moneda de un centavo de EE.UU. que puede venderse por hasta US$2,5 millones

  4. 4

    Las reglas de Uscis del tiempo de permanencia para tener la ciudadanía americana como migrante latino este 2025

Cargando banners ...