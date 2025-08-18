Trump dice que Zelenski puede terminar la guerra “de inmediato” o “seguir combatiendo” con Rusia

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, puede poner fin a la guerra con Rusia "casi de inmediato", pero descartó recuperar la ocupada Crimea o que Ucrania se una a la OTAN.

"El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en vísperas de una reunión en Washington con el mandatario ucraniano y líderes europeos.

"No se puede recuperar lo que (Barack) Obama cedió en Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y Ucrania no puede entrar en la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", añadió.