Trump dice que Zelenski puede terminar la guerra “de inmediato” o “seguir combatiendo” con Rusia
El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo por la noche que el líder ucraniano...
El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que el líder ucraniano, Volodimir Zelenski, puede poner fin a la guerra con Rusia "casi de inmediato", pero descartó recuperar la ocupada Crimea o que Ucrania se una a la OTAN.
"El presidente Zelenski de Ucrania puede poner fin a la guerra con Rusia casi de inmediato, si así lo quiere, o puede seguir combatiendo", publicó Trump en su plataforma Truth Social, en vísperas de una reunión en Washington con el mandatario ucraniano y líderes europeos.
"No se puede recuperar lo que (Barack) Obama cedió en Crimea (¡hace 12 años, sin disparar un solo tiro!), y Ucrania no puede entrar en la OTAN. ¡Hay cosas que nunca cambian!", añadió.
