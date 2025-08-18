Trump dijo que Putin acepta garantías de seguridad occidentales para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó durante la cumbre en Alaska el viernes pasado que se otorguen garantías de seguridad para Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz.

"En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar y vamos a estar considerando eso en la mesa, también quién hará qué esencialmente", afirmó Trump, al inicio de conversaciones con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

"Creo que las naciones europeas van a asumir gran parte de la carga. Vamos a ayudarles y vamos a hacer que sea muy seguro", dijo.