Trump elogia a soldados británicos en Afganistán en medio de disputa con Starmer

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el sábado el papel de los soldados británicos durante los 20 años de conflicto en Afganistán, dos días después de haber hecho comentarios considerados "insultantes" por el Reino Unido.

"¡Los grandes y muy valientes soldados del Reino Unido siempre estarán con los Estados Unidos de América!", afirmó Trump en su plataforma Truth Social. "En Afganistán, murieron 457, muchos quedaron gravemente heridos, y estuvieron entre los mayores guerreros de todos. Es un vínculo demasiado fuerte como para romperse jamás".

Trump había sugerido el jueves en una entrevista con Fox News que las tropas de aliados de la OTAN habían evitado la línea del frente en Afganistán, pese a que 457 soldados británicos murieron en el conflicto posterior al 11-S. El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó esas declaraciones de "insultantes".