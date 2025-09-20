Trump emite vaga amenaza contra Afganistán por base aérea de Bagram

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el sábado a Afganistán con un castigo no especificado si el país controlado por los talibanes no "devuelve la Base Aérea de Bagram".

"Si Afganistán no devuelve la Base Aérea de Bagram a quienes la construyeron, los Estados Unidos de América, ¡¡¡COSAS MALAS VAN A PASAR!!!", escribió el mandatario en su plataforma Truth Social.

La vaga amenaza se produce apenas días después de que planteara la idea de que Estados Unidos recupere el control de la base durante una visita oficial al Reino Unido.

Bagram, la mayor base aérea de Afganistán, fue una pieza clave en la campaña militar liderada por Estados Unidos contra los talibanes, cuyo gobierno fue derrocado por Washington tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras organizaciones han planteado repetidamente acusaciones de abusos sistemáticos de derechos humanos por parte de las fuerzas estadounidenses en Bagram, especialmente en relación con los detenidos en la guerra.

Trump a menudo ha lamentado la pérdida de acceso a Bagram, destacando su cercanía respecto a China, pero el jueves fue la primera vez que hizo público que estaba trabajando en el asunto.

"Estamos intentando recuperarla, por cierto, eso podría ser una pequeña noticia de última hora. Estamos intentando recuperarla porque necesitan cosas de nosotros", dijo Trump en una conferencia de prensa con el primer ministro británico, Keir Starmer.

Las tropas estadounidenses y de la OTAN se retiraron caóticamente de Bagram en julio de 2021 como parte de un acuerdo de paz negociado por Trump, mientras los talibanes tomaban control de vastas áreas de Afganistán antes de finalmente tomar control de todo el país.

Trump ha criticado repetidamente la pérdida de la base desde que volvió al poder en enero, así como el manejo que hizo su predecesor Joe Biden de la retirada de Estados Unidos de Afganistán.

El republicano también se ha quejado de la creciente influencia de China en Afganistán.

des/aha/atm/mel