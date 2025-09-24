Trump, en un cambio abrupto, afirma que Ucrania puede recuperar todo su territorio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó el martes que Ucrania podría recuperar todo su territorio perdido ante Rusia, en un giro de 180 grados de su postura sobre la guerra tras reunirse con el presidente Volodimir Zelenski.

La sugerencia de Trump marca un cambio extraordinario tras meses de sostener que Ucrania probablemente tendría que ceder parte de su territorio tras la invasión rusa de febrero de 2022.

"Creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y RECUPERAR todo el territorio", escribió Trump en su plataforma Truth Social luego de hablar con Zelenski al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

"Ucrania podría recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!", añadió, sin dar más detalles.

Zelenski elogió los comentarios de Trump como un "gran cambio".

Trump también instó a los países de la OTAN a derribar cualquier avión de combate ruso que viole su espacio aéreo, tras una serie de incidentes que han inquietado a los aliados de Estados Unidos en Europa del Este.

- "Tigre de papel" -

Los comentarios de Trump marcan el último de una serie de cambios de postura respecto a Ucrania, incluyendo una repentina inflexión hacia las conversaciones de paz con el presidente ruso Vladimir Putin a principios de este año.

El mandatario estadounidense había mostrado previamente un apoyo tibio a Zelenski, con quien tuvo una fuerte discusión televisada en el Despacho Oval en febrero, durante la cual le dijo al ucraniano que no tenía "las cartas" para derrotar a Rusia.

Pero sus palabras del martes reflejaron su creciente frustración con Putin desde que la cumbre en Alaska el 15 de agosto no logró un avance significativo hacia la paz, sino que fue seguida por un aumento de los ataques rusos.

Trump declaró a la prensa que contaba con su vínculo con Putin para poner fin a la guerra, pero "desafortunadamente, esa relación no significó nada".

En su publicación en Truth Social, Trump afirmó haber cambiado su opinión "tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia".

"Putin y Rusia se encuentran en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe", dijo.

Añadió que Rusia está "luchando sin rumbo" tras más de tres años de guerra y que ahora era un "tigre de papel" en lugar de una fuerza nuclear seria.

- "¡Mucha suerte a todos!" -

En Europa sin embargo existía la preocupación de que el mensaje del presidente estadounidense pudiera no haber sido lo que parecía.

Las referencias a la UE y la OTAN, junto con su comentario final "¡Mucha suerte a todos!", generaron temores de que pudiera estar intentando lavarse las manos de un conflicto del que culpa a su predecesor, Joe Biden.

Trump, quien ha presionado repetidamente a la OTAN para que asuma una mayor responsabilidad en el apoyo a Ucrania, insistió en que Washington seguiría dándole armas a la OTAN "para que hagan con ellas lo que quieran".

El anuncio de Trump se produjo poco después de que Zelenski le informara sobre los recientes éxitos militares de Ucrania contra Rusia, a pesar de los lentos avances de Moscú en el este del país.

Zelenski, por su parte, alertó sobre las recientes incursiones de drones rusos en países de la OTAN, afirmando que Putin estaba explorando los "puntos débiles" de las defensas de la alianza.

Consultado sobre si creía que los miembros de la OTAN deben derribar las naves rusas en caso de violación del espacio aéreo, Trump respondió: "Sí, lo creo".

Poco antes, desde el podio de la ONU, el presidente estadounidense acusó a China e India de ser los "principales" financiadores de Moscú mediante sus compras de petróleo. También pidió a los países europeos que cesaran "inmediatamente" sus compras de crudo ruso.

Zelenski declaró luego ante el Consejo de Seguridad de la ONU que China podría obligar a Rusia a poner fin a la guerra en Ucrania "si realmente quisiera".

"Sin China, la Rusia de Putin no es nada. Sin embargo, con demasiada frecuencia, China permanece en silencio y distante en lugar de actuar por la paz", declaró Zelenski ante el Consejo, del cual China es miembro permanente.

