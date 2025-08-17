Trump entrega a Putin una "carta de paz" de su esposa Melania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregó a Vladimir Putin un objeto especial durante su cumbre en Alaska: una carta escrita por su esposa Melania Trump en la que le pide al mandatario ruso que haga la paz en nombre de los niños.

La oficina de la primera dama replicó el sábado un artículo de Fox News en la red X que contiene la breve carta, un día después de que Trump y Putin no lograran alcanzar un acuerdo en su reunión de alto nivel sobre Ucrania.

Putin leyó la "carta de paz" inmediatamente después de que Trump se la entregara, mientras las delegaciones de ambas partes observaban, según Fox News.

"En el mundo actual, algunos niños se ven obligados a llevar una risa silenciosa, ajenos a la oscuridad que los rodea", reza la misiva, que no menciona a Ucrania directamente.

"Señor Putin, usted puede restaurar por sí solo sus risas melodiosas (...) Al proteger la inocencia de estos niños, hará algo más que servir a Rusia: servirá a la humanidad misma", prosigue la carta firmada por Melania.

"Una idea tan audaz trasciende todas las divisiones humanas, y usted, señor Putin, está preparado para implementar esta visión con un simple trazo de bolígrafo hoy mismo", dice el texto. "Es el momento", afirma.

Antes de la reunión en Alaska, conseguir un cese inmediato de las hostilidades había sido una demanda central de Trump. El presidente estadounidense había amenazado a Moscú con "consecuencias muy graves" si no detenía las hostilidades.

No obstante, Trump abandonó su exigencia de un alto el fuego al término de la cumbre y afirmó que "la mejor manera" de acabar con el conflicto de tres años era un acuerdo de paz integral.

Putin desde hace tiempo quiere negociar directamente un acuerdo integral y definitivo. Por el contrario, Kiev y sus aliados europeos lo ven como una forma de Moscú de ganar tiempo para ampliar sus conquistas territoriales.