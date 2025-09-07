LA NACION

Trump es abucheado brevemente por espectadores en la final del US Open de tenis

El presidente estadounidense Donald Trump recibió breves abucheos el domingo por espectadores de la

LA NACION
El presidente de Estados Unidos Donald Trump
Trump es abucheado brevemente por espectadores en la final del US Open de tenis

El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió breves abucheos el domingo por espectadores de la final del US Open de tenis entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, constató un periodista de la AFP.

Cuando Alcaraz acababa de ganar el primer set por 6-2, el rostro del mandatario republicano apareció en las pantallas gigantes de la pista central de Nueva York, provocando un concierto de abucheos y algunos aplausos.

La final de este torneo de Grand Slam, el último de la temporada, arrancó con más de media hora de retraso debido a las medidas de seguridad adicionales para el público que se aplicaron por la visita de Trump.

LA NACION
