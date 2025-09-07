Trump es abucheado brevemente por espectadores en la final del US Open de tenis
El presidente estadounidense Donald Trump recibió breves abucheos el domingo por espectadores de la
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El presidente estadounidense, Donald Trump, recibió breves abucheos el domingo por espectadores de la final del US Open de tenis entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, constató un periodista de la AFP.
Cuando Alcaraz acababa de ganar el primer set por 6-2, el rostro del mandatario republicano apareció en las pantallas gigantes de la pista central de Nueva York, provocando un concierto de abucheos y algunos aplausos.
La final de este torneo de Grand Slam, el último de la temporada, arrancó con más de media hora de retraso debido a las medidas de seguridad adicionales para el público que se aplicaron por la visita de Trump.
LA NACION
