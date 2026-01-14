Trump es filmado haciendo un gesto obsceno durante visita a una fábrica

El presidente Donald Trump fue filmado el martes haciendo un gesto obsceno a alguien que lo abucheaba durante una visita a una fábrica, una respuesta considerada "apropiada" por la Casa Blanca.

"Un lunático gritaba improperios desaforadamente en un ataque de ira, y el presidente respondió de forma apropiada e inequívoca", dijo el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, en una declaración enviada a la AFP: "un lunático gritaba improperios desaforadamente en un ataque de ira, y el presidente respondió de forma apropiada e inequívoca".

En el video, que circuló en TikTok y X, y fue publicado por el sitio web de noticias sobre celebridades TMZ, se ve al presidente estadounidense caminando por una pasarela durante su visita a una planta de Ford en Detroit, en la región de los Grandes Lagos.

Al principio del video se escucha una voz que grita algo inaudible, y Trump entonces levanta el dedo medio de su mano derecha en la dirección de donde provenían los gritos.

Según TMZ, la persona que confrontó al multimillonario republicano supuestamente pronunció las palabras "protector de pedófilos".

Esto podría ser una referencia al caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, quien fue cercano a Trump en el pasado.

El presidente estadounidense mantuvo una relación amistosa con el financista neoyorquino, quien falleció en prisión en 2019 antes de ser juzgado por dirigir un sistema de explotación sexual de menores.

El Congreso votó a favor de obligar a la administración Trump a divulgar los documentos relacionados con este caso que están en poder del sistema de justicia federal, algo que hasta ahora ha hecho parcialmente.