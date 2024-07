Trump estrella absoluta de una convención republicana conmocionada por el intento de asesinato

Donald Trump vuelve a la arena este lunes, como la estrella de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee, donde sus bases, aún conmocionadas por el ataque contra su vida, lo proclamarán oficialmente candidato para la elección presidencial de noviembre.

El expresidente de 78 años es la esperanza republicana para vencer al presidente demócrata Joe Biden y volver a la Casa Blanca.

Trump será ungido por unos 50.000 republicanos en una reunión de cuatro días a orillas del lago Míchigan, que culminará con su discurso de aceptación el jueves.

Este lunes Trump puede anunciar quien lo acompañará en su fórmula como vicepresidente, una decisión que puede influir en lo que resta de la campaña.

Por el momento, el intento de asesinato que sufrió el sábado en Pensilvania, donde resultó herido en la oreja derecha, sigue acaparando la atención.

El autor de los disparos, que fue abatido, mató a un asistente al acto e hirió a otras dos personas.

Trump, que llegó el domingo Milwaukee, ciudad de 570.000 habitantes, la principal del estado de Wisconsin, dijo que ningún tirador cambiaría su itinerario.

-"Podría estar muerto"-

"No debería estar aquí, podría estar muerto", dijo Trump el domingo al diario The New York Post, que aseguró que el exgobernante llevaba una venda blanca en la oreja herida.

Contó que lo salvó haber girado un poco a la derecha para leer un gráfico sobre migración, por lo que el disparo le dio en la oreja.

Trump felicitó por su labor al servicio secreto, encargado de la seguridad presidencial, y al francotirador que eliminó al atacante con un disparo "entre los ojos".

Liderando las encuestas pese a sus líos judiciales y una condena, el magnate parece encaminarse hacia la victoria mientras Biden, de 81 años, recibe llamados de su propio bando para que abandone la carrera, ante una disminución de sus capacidades mentales.

El ataque en su contra podría beneficiarlo electoralmente. Martin Kutlzer, residente de Milwaukee y simpatizante republicano, cree que Trump ganará, "porque siempre tendemos a unirnos en torno a los afectados".

- Suavizar el discurso-

Trump fue sometido a una tomografía preventiva, que no mostró problemas, informó ABC News.

Tras los hechos de violencia, todos esperan el discurso de aceptación de Trump, que, según algunos medios, podría tener un lenguaje suavizado, luego de haber visto a la muerte de cerca.

De hecho, varios de sus simpatizantes en Milwaukee han hecho votos por la unidad y por dejar de lado los insultos mutuos entre republicanos y demócratas.

Los republicanos responsabilizan por este ataque a una retórica "exagerada" anti Trump, mientras se reavivan los temores de que la violencia política crezca en un país visto por sus pares regionales como una democracia ejemplar.

El presidente Biden dijo este domingo que "no hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos", y llamó al país a "unirse".

Los locales utilizados para la convención están protegidos por la policía y el servicio secreto, con grandes mallas metálicas en las calles, para restringir el tránsito.

"Estamos completamente preparados y contamos con un plan de seguridad integral y estamos listos para comenzar", dijo Audrey Gibson-Cicchino, agente especial asistente del Servicio Secreto.

-Todo en torno a Trump-

Gran parte de la convención está diseñada a imagen de Trump, con su eslogan de campaña "Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande" e imágenes de él, en una clara muestra de que tiene el control.

El multimillonario hombre de negocios ha instalado a personas de su confianza en la dirección del partido, incluida a su nuera Lara Trump como copresidenta del Comité Nacional Republicano, alejando a la disidencia.

Tras ser derrotado por Biden en las elecciones de 2020, Trump pasó los últimos años trabajando para volver al poder, aplastando a sus rivales dentro del mismo partido o sumándolos a su bando.

La exprimera dama Melania Trump también estará en la convención, aunque no está previsto un discurso.

Los grandes temas de esta reunión serán, además, el poder adquisitivo, la inmigración, la delincuencia y la seguridad del país.

-Su vicepresidente-

Los favoritos en la contienda para ser el compañero de fórmula de Trump deben tomar la palabra en la convención.

El expresidente parece haberse centrado en dos senadores, J.D. Vance, de Ohio, aparente favorito, y el cubanoestadounidense Marco Rubio, de Florida.

También está en lista el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, quien inicialmente se postuló contra Trump para la nominación presidencial antes de alinearse.

Sea cual fuere su opción, el senador demócrata Michael Bennet admitió la semana pasada en CNN que "Trump está en camino de ganar estas elecciones, tal vez por abrumadora mayoría y llevarse consigo el Senado y la Cámara de Representantes".

