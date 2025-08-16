Trump excluye un alto al fuego inmediato en Ucrania, reclama directamente un "acuerdo de paz"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el sábado un alto al fuego inmediato entre Rusia y Ucrania y reclamó directamente un "acuerdo de paz", tras regresar de la cumbre en Alaska con su par ruso, Vladimir Putin.

"Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple", afirmó Trump en un mensaje en su red social Truth.

También confirmó que recibiría el lunes a la tarde al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, tal como este había anunciado previamente.

"Si todo va bien, programaremos entonces un encuentro con el presidente Putin", agregó el magnate republicano, lo que hace suponer la celebración de una cumbre tripartita entre los dirigentes ruso y ucraniano mediada por Washington.

"Potencialmente, se salvarán millones de vidas", concluyó Trump.