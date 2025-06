Trump extiende por tercera vez el plazo para prohibir TikTok

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump firmó el jueves una orden ejecutiva para mantener TikTok funcionando en Estados Unidos por otros 90 días, con el fin de dar a su administración más tiempo para negociar un acuerdo que ponga la plataforma de redes sociales bajo propiedad estadounidense.

Trump divulgó la orden ejecutiva en la plataforma Truth Social el jueves por la mañana.

"Como ha dicho muchas veces, el presidente Trump no quiere que TikTok se apague. Esta extensión durará 90 días, durante los cuales la administración trabajará para asegurar que este acuerdo se cierre, de modo que el pueblo estadounidense pueda seguir usando TikTok con la garantía de que sus datos están seguros y protegidos", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado el martes.

Es la tercera vez que Trump extiende el plazo. La primera fue a través de una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día en el cargo, después de que la plataforma se apagara brevemente cuando entró en vigor una prohibición nacional aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema. La segunda fue en abril, cuando los funcionarios de la Casa Blanca creían que estaban cerca de un acuerdo para escindir TikTok en una nueva empresa con propiedad estadounidense, que se desmoronó después de que China se retirara tras el anuncio de aranceles de Trump.

No está claro cuántas veces Trump puede —o querrá— seguir extendiendo la prohibición mientras el gobierno continúa tratando de negociar un acuerdo para TikTok, que es propiedad de ByteDance de China. Aunque no hay una base legal clara para las extensiones, hasta ahora no ha habido desafíos legales en contra. Trump ha acumulado más de 15 millones de seguidores en TikTok desde que se unió el año pasado, y ha atribuido a la plataforma de tendencias el haberle ayudado a ganar tracción entre los votantes jóvenes. Dijo en enero que tiene un "cariño especial por TikTok".

TikTok elogió a Trump por firmar una extensión el jueves.

"Estamos agradecidos por el liderazgo y apoyo del presidente Trump para asegurar que TikTok continúe estando disponible para más de 170 millones de usuarios estadounidenses y 7,5 millones de empresas en Estados Unidos que dependen de la plataforma mientras seguimos trabajando con la oficina del vicepresidente Vance", dijo la compañía en un comunicado.

A medida que continúan las extensiones, parece cada vez menos probable que TikTok sea prohibido en Estados Unidos en el corto plazo.

La decisión de mantener TikTok vivo a través de una orden ejecutiva ha recibido algunas críticas, pero no ha enfrentado un desafío en los tribunales, a diferencia de muchas de las otras órdenes ejecutivas de Trump.

Jeremy Goldman, analista de Emarketer, calificó la situación de TikTok en Estados Unidos como un "purgatorio de prórrogas".

Todo esto "está empezando a sentirse menos como un reloj en cuenta regresiva y más como un cuento de nunca acabar. Este Día de la Marmota político está empezando a parecerse al drama del techo de la deuda: una amenaza recurrente sin una resolución real".

Eso no ha impedido a TikTok avanzar con su plataforma, dice la analista de Forrester, Kelsey Chickering.

"El comportamiento de TikTok también indica que están confiados en su futuro, ya que lanzaron nuevas herramientas de video con IA en Cannes esta semana", señala Chickering. "Jugadores más pequeños, como Snap, intentarán robar cuota durante este 'tiempo incierto', pero no tendrán éxito porque esta próxima ronda para TikTok no es incierta en absoluto".

Por ahora, TikTok continúa funcionando para sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos, y los gigantes tecnológicos Apple, Google y Oracle fueron persuadidos para continuar ofreciendo y apoyando la aplicación, con la promesa de que el Departamento de Justicia no usará la ley para aplicarles fuertes multas.

Los estadounidenses están aún más divididos sobre qué hacer con TikTok que hace dos años.

Una encuesta reciente del Centro de Investigación Pew encontró que aproximadamente un tercio de los estadounidenses dijo que apoyaba una prohibición de TikTok, una disminución del 50% en marzo de 2023. Aproximadamente un tercio dijo que se opondría a una prohibición, y un porcentaje similar dijo que no estaba seguro.

Entre aquellos que dijeron que apoyaban prohibir la plataforma de redes sociales, aproximadamente ocho de cada 10 citaron preocupaciones sobre la seguridad de los datos de los usuarios como un factor importante en su decisión, según el informe.

El senador demócrata Mark Warner de Virginia, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, declaró que la administración Trump está una vez más "desafiando la ley e ignorando sus propios hallazgos de seguridad nacional sobre los riesgos" que representa un TikTok controlado por China.

"Una orden ejecutiva no puede eludir la ley, pero eso es exactamente lo que el presidente está tratando de hacer", agregó Warner.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.