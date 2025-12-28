Trump felicita a líderes de Tailandia y Camboya por alcanzar cese el fuego

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó el domingo a los líderes de Tailandia y Camboya por el alto el fuego acordado el día anterior para poner fin a los enfrentamientos fronterizos que han causado decenas de muertos.

"Quiero felicitar a ambos grandes líderes por su brillantez al llegar a esta conclusión rápida y muy justa. ¡Fue RÁPIDA Y DECISIVA, como deberían ser todas estas situaciones!", escribió Trump en una publicación en su plataforma Truth Social. Washington está "orgulloso de ayudar", agregó.

Horas antes de su encuentro con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski este domingo, Trump elogió su papel autoproclamado de poner fin a conflictos mundiales, diciendo que "quizás Estados Unidos se ha convertido en la VERDADERA Organización de Naciones Unidas, que ha sido de muy poca ayuda o asistencia en cualquiera de ellos, incluido el desastre que ocurre actualmente entre Rusia y Ucrania".