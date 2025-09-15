Trump firma decreto para enviar Guardia Nacional a Memphis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el lunes un decreto para enviar tropas de la Guardia Nacional a Memphis, como parte de su lucha contra la criminalidad en grandes ciudades del país gobernadas por la oposición demócrata.

El mandatario republicano dijo que la fuerza operativa será una "réplica" de la destinada a la capital Washington en agosto.

La operación "incluirá a la Guardia Nacional, así como al FBI", la agencia antidrogas DEA, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y otras agencias federales, declaró Trump a periodistas durante la ceremonia de firma del decreto en el Despacho Oval.

Esto es "muy importante debido a la delincuencia que está ocurriendo", señaló, y agregó: "Probablemente seguiremos con Chicago después".

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo durante la ceremonia que las agencias federales aplicarán el modelo "altamente exitoso" de Washington para "hacer que Memphis sea segura otra vez".

Hasta ahora, Trump implementó su ofensiva contra la delincuencia y la inmigración irregular en ciudades gobernadas por demócratas.

Memphis, una ciudad con mayoría de población negra en el estado de Tennessee (sur), tiene un alcalde demócrata, mientras que el gobernador estatal es republicano.

Tras los despliegues de tropas y redadas de deportación en Washington y Los Ángeles, el gobierno de Trump lanzó la semana pasada una operación de control migratorio en Chicago.

Trump ha amenazado repetidamente con enviar tropas de la Guardia Nacional a la ciudad, lo cual lo enfrentó al gobernador del estado de Illinois, el demócrata JB Pritzker, en publicaciones en redes sociales.

dk/des/ad/mel