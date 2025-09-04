LA NACION

Trump firma decreto para reducir los aranceles de Estados Unidos sobre autos japoneses al 15%

El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó el jueves un decreto para reducir los aranceles a

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Guerra comercial de aranceles entre Estados Unidos y China
Trump firma decreto para reducir los aranceles de Estados Unidos sobre autos japoneses al 15%Richard Drew - AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto para reducir los aranceles a los automóviles japoneses, en el marco de la implementación de un pacto comercial negociado con Tokio.

Los automóviles japoneses tendrán un arancel del 15% en lugar del 27,5% actual, mientras que para muchos otros productos también se limitará al 15%, según el texto de la orden ejecutiva publicado por la Casa Blanca.

Esto supone una victoria para Japón después de que un representante de Tokio viajara a Washington el jueves para presionar a Trump a firmar el documento que establece los cambios anunciados semanas atrás.

Si bien ambos países habían presentado inicialmente un pacto comercial a finales de julio, parecieron discrepar en sus detalles.

Cuando Trump implementó a principios de agosto aranceles más altos para Japón, como lo hizo con decenas de otras economías, la tasa del 15% se sumó a los niveles existentes para muchos otros productos.

Ante esta situación, el enviado arancelario japonés Ryosei Akazawa declaró a periodistas que esperaba que Washington revisara la norma.

Las modificaciones deberán realizarse dentro de los siete días siguientes a la publicación de la norma en el Registro Federal.

bys/des/ad/ag

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Guatemala vs. El Salvador: hora de California para ver en vivo el partido clave rumbo al Mundial 2026
    1

    Guatemala vs. El Salvador: hora de California para ver en vivo el partido de eliminatorias Concacaf para el Mundial 2026

  2. Venezuela vs. Argentina: cómo ver en vivo desde EE.UU. el partido de eliminatorias
    2

    Venezuela vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido de La Vinotinto hoy

  3. El ataque a una lancha en el Caribe: un cambio radical de EE.UU., versiones cruzadas y muchos interrogantes
    3

    El ataque a una lancha en el Caribe: un cambio radical de EE.UU., versiones cruzadas y dudas por su legalidad

  4. Resultados de la lotería Powerball este miércoles 3 de septiembre en EE.UU.: US$1400 millones en juego
    4

    Resultados de la lotería Powerball este miércoles 3 de septiembre: los números ganadores en EE.UU.

Cargando banners ...