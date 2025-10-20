Trump garantiza a Australia que entregará submarinos nucleares
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que suministrará a Australia submari
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que suministrará a Australia submarinos nucleares y firmó un acuerdo sobre tierras raras con el primer ministro Anthony Albanese en la Casa Blanca.
Trump puso en duda a principios de año el acuerdo de su antecesor, el demócrata Joe Biden, para suministrar submarinos a Australia, uno de los aliados clave de Washington para contener las aspiraciones territoriales de China en el este de Asia.
"La construcción de los submarinos para Australia realmente está avanzando", informó Trump junto a Albanese en la sala del gabinete de la Casa Blanca.
Los dos líderes también firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, vitales para la fabricación de componentes tecnológicos.
Australia tiene importantes yacimientos de estos minerales, un mercado controlado por China.
