Trump habla con el presidente sirio y asegura que "todo va muy bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que había hablado con el líder sirio, Ahmed al Sharaa, y afirmó que "todo va muy bien", después que las fuerzas gubernamentales sirias y los combatientes kurdos prolongaran su alto el fuego en el norte del país

Las fuerzas del gobierno sirio y sus aliados recuperaron amplias zonas del noreste del país que estaban bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias, lideradas por los kurdos

Aunque actualmente un cese del fuego temporal está en vigor, la situación genera incertidumbre en torno a los campamentos y prisiones donde las FDS han custodiado desde 2019 a miles de exyihadistas del EI y a sus familias

Trump afirmó a periodistas el martes que mantuvo una "excelente conversación" telefónica con su homólogo sirio y que "todo lo relativo a Siria y a esta región va muy bien, así que estamos muy contentos"

Sharaa, por su parte, habló con Trump sobre el "total compromiso de Siria con su integridad territorial y su soberanía nacional y la disposición del Estado para preservar sus instituciones y promover la paz civil", según un comunicado de la presidencia siria

Resaltó, además, "la importancia de unificar esfuerzos internacionales para impedir el regreso de las organizaciones terroristas, entre ellas el EI (Estado Islámico)"

Francia, el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos hicieron un llamado el martes a las fuerzas gubernamentales sirias y a los combatientes kurdos a "evitar cualquier vacío de seguridad" que favoreciera a los yihadistas del EI

Para evitar fugas e impedir que los yihadistas engrosen las filas del grupo EI, Washington afirmó la semana pasada que había puesto en marcha una operación para trasladar a miles de detenidos de Siria a Irak

Durante las últimas semanas, Estados Unidos, Francia y Reino Unido han llevado a cabo ataques contra el Estado Islámico en Siria

Su objetivo es evitar un resurgimiento de la organización, que logró controlar un vasto territorio entre Siria e Irak durante la década de 2010 y fue derrotada por la coalición internacional en 2019