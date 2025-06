Trump habla con Xi en medio de estancadas negociaciones sobre aranceles

WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping hablaron el jueves en un momento en que las negociaciones arancelarias estancadas entre sus dos países han sacudido el comercio global.

La conversación fue reportada por Xinhua, un medio estatal chino. La Casa Blanca no comentó de inmediato.

Trump había declarado un día antes que era difícil llegar a un acuerdo con Xi.

"Me gusta el presidente Xi de China, siempre me ha gustado y siempre me gustará, ¡pero es MUY DURO Y EXTREMADAMENTE DIFÍCIL HACER UN TRATO CON ÉL!!!", publicó Trump el miércoles en su sitio de redes sociales.

Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China se estancaron poco después de un acuerdo del 12 de mayo entre los dos países para reducir sus tasas arancelarias mientras se desarrollaban las conversaciones. Detrás del estancamiento ha estado la continua competencia por una ventaja económica.

